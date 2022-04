Elezioni Ionadi. Fabio Signoretta lancia l’appello per un “programma partecipato”

È stata lanciata ufficialmente ieri da Fabio Signoretta la campagna “Fai germogliare le tue idee” che mira alla realizzazione di un programma elettorale “partecipato”, che possa essere finalmente espressione delle idee, delle aspettative e delle proposte della cittadinanza. Oltre ai canali social, la raccolta delle proposte avverrà con una campagna di sensibilizzazione che riguarderà ogni singolo cittadino, con l’utilizzo di un volantino 100% ecosostenibile che, al termine dell’utilizzo, può essere fatto germogliare grazie ai semi contenuti al proprio interno. Un’idea innovativa per garantire il rispetto dell’ambiente, senza correre quindi il rischio di “sporcare” il territorio, ma anzi ponendo in essere un’iniziativa che può fungere da spunto per le azioni programmatiche future. L’obiettivo finale, dunque, è realizzare un programma che, oltre al lavoro pragmatico e quotidiano messo in campo dai candidati, possa essere diretta espressione del fabbisogno della popolazione locale.