Elezioni, il sindaco Migliarese guiderà nuovamente la lista di “Montepaone Riparte”

In vista delle prossima tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale dei prossimi 20 e 21 settembre il sindaco in carica Mario Migliarese guiderà nuovamente la lista di “Montepaone Riparte”.

“Una scelta – ha commentato il Primo Cittadino – di continuità, maturata quale naturale conseguenza del grande impegno e degli importanti risultati raggiunti nei cinque anni di Amministrazione. Pur avendo dovuto affrontare ostacoli imprevisti dovuti alla difficile situazione finanziaria dell’Ente abbiamo saputo restituire al paese stabilità amministrativa accompagnata da sicurezza e serenità nella società. Elementi che hanno consentito di raggiungere importanti traguardi sul piano dell’ammodernamento della cittadina e della qualità dei servizi offerti”.

“Attenti alle numerose istanze ed esigenze che provengono dalla collettività, siamo stati – ha rivendicato il sindaco – punto di riferimento certo in ogni circostanza e sempre presente ogni qual volta è stato richiesto un nostro intervento. Il modo di amministrare perseguito nell’esercizio del mandato elettorale ha rappresentato un nuovo approccio alla cosa pubblica dove la sostanza ha prevalso sull’apparenza e i fatti sulle parole”. “In tempi in cui dalla politica ci si aspetta velleitarie iniziative rivoluzionarie ho mostrato – è la conclusione del pensiero espresso da Migliorese – che l’arma vincente è la normalità”.