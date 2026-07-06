Elezioni Fabrizia, nasce il comitato “La Svolta”: la presidente è Maria Rosaria Randò

“Un germoglio, un piccolo tassello, una speranza per una comunità”. Nasce a Fabrizia la volontà e la decisione di avviare un gruppo politico che, “con forte responsabilità e spirito altruista”, intende dare “una svolta perché la comunità fabriziese non rimanga ai margini della realtà, ma sappia cogliere ogni occasione”. La svolta è “una sfida con se stessi e con gli altri per garantire un futuro migliore, nuove prospettive, una rottura con il passato per chi non accetta le divisioni, ma predilige nuove sinergie e nuove opportunità”.

“Crescere insieme sarà un traguardo entusiasmante per chi si appresta a fare attività politica per amore del proprio paese”, afferma la presidente del comitato “La Svolta” Maria Rosaria Randò che, insieme a Maria Carmela Demasi e Raffaele Carè, Antonio Carè, Andrea Pasqualino e Domenico Demasi, affrontano una nuova sfida e si rivolgono ai fabriziesi per renderli partecipi della nascita del comitato con sede in via Figliuzzi, dove presto verranno avviati degli incontri tematici su argomenti di rilievo sociale.

Il comitato “La Svolta” rende noto che “la partecipazione alle varie attività che si svolgeranno è doverosa quanto interessante per far germogliare il seme della crescita sociale, economica e culturale”..

“L’ascolto attivo, il confronto, l’accoglienza e la possibilità di pianificare, progettare e realizzare valide realtà in un territorio montano – spiegano i fondatori del gruppo – possono creare ricchezza, opportunità lavorative e prospettive future ambiziose. Alcuni di noi hanno sperimentato esperienze di attività sociale e politica e hanno reso incisivo il proprio volere, talvolta anche risultando impopolare”.

I componenti del comitato “sanno benissimo che intraprendere questo cammino richiede tanto sforzo, ma i progetti in cantiere sono così strutturati e pregnanti di valore che alimentano il sano ottimismo per poter andare avanti nel nostro intento”. Il comitato lascerà spazio a “chiunque intendesse mettere in atto delle idee di partecipazione e confronto per dare vigore ad un cambiamento reale”.