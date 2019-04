Elezioni europee, Vincenzo Sofo si presenta alla Locride

Prima uscita ufficiale nella Locride di un candidato alle elezioni europee, primo candidato in assoluto della Lega di Salvini in visita ad Ardore. Vincenzo Sofo, direttore de “Il talebano”, enfant prodige del partito leghista, nonché fidanzato della nipote della francese Marine Le Pen, si candida alle elezioni europee forte di un rapporto personale col leader Matteo Salvini e forte delle sue radici calabresi doc, essendo di Bovalino (dove tutte le estati passa le vacanze, se pur ormai residente a Milano).

“Vincenzo Sofo è un’occasione storica per il sud, la Calabria e la Locride – dichiara Gianfranco Sorbara, amico personale del candidato e promotore dell’incontro – “avere un candidato con queste specifiche competenze, la giovane età, rapporti solidi di partito in Italia ed in Europa, è la migliore scelta che un calabrese possa fare oggi, a prescindere dalle appartenenze politiche. In Europa devi avere competenze e sapere come districarti. Inoltre un Sovranista in più nell’Europa delle lobby e delle banche, è sempre una buona notizia. Io voterò Sofo. Ringrazio il comitato civico ardorese e Roberto Marando, candidato alla carica di consigliere comunale ad Ardore nella lista ‘Ardore Terra Madre’ con Campisi candidato sindaco, per aver concesso i locali per ospitare l’iniziativa. Il comitato mantiene la sua apartiticità ed è disponibile al confronto con tutte le forze politiche, senza preconcetti. Larghe vedute e libertà di opinione con unico obiettivo il bene per Ardore. Con queste basi ogni incontro politico è il benvenuto”.

Presenti diversi “big” della politica reggina: Francesco Macrì di Locri, Pasquale Ceratti di Bianco, Giarmoleo e Vitale di Siderno, Bruno di Roccella, Scaramuzzino di Gerace, e ancora Delfino e Cinanni di Bovalino, oltre ai leghisti Gullace e Minasi, accompagnata da Nino Spirlì.