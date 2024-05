Elezioni europee: Mimmo Lucano spiega a Reggio la sua idea di Europa

Mimmo Lucano sarà a Reggio Calabria martedì 28 maggio alle 19.30 presso il dehors del Bistrot Zio Fedele in via Zaleuco, per incontrare la cittadinanza e presentare la propria candidatura al Parlamento Europeo.

Un incontro importante, per ascoltare dalla voce di Mimmo Lucano la sua idea di Europa. “Con Mimmo Lucano – riferisce una nota – sarà rappresentata l’Europa dei popoli, l’Europa della pace, l’Europa plurale. Mimmo Lucano è tutt’uno con l’esperienza di Riace, modello di umanità e inclusione, di rigenerazione urbana, ambientale, economica e sociale; rappresenta la comunità della Calabria, in cui hanno prevalso i valori dell’umanità, della Costituzione, dell’inclusione, dell’accoglienza nei confronti di chiunque sia alla ricerca di una vita migliore: una speranza coltivata con generosità, passione e altruismo che oggi – conclude il documento di presentazione dell’evento – ha la possibilità di essere rappresentata nel Parlamento Europeo”.