Elezioni europee: in Calabria il Movimento 5 Stelle scende, ma è ancora il primo partito. Cresce la Lega

Pur non replicando il dilagante successo delle elezioni politiche, il Movimento 5 Stelle è stato con il 26,69% il primo partito in Calabria. La Lega si è fermata al 22,61%, comunque in crescita rispetto alla competizione dell’anno scorso, mentre il Partito democratico si è attestato al 18,25%. Si sono avvicinate le due forze del centrodestra tradizionale: Forza Italia si è attestata al 13,32%, mentre Fratelli d’Italia ha raggiunto il 10,26%.

Da decifrare, a questo punto, i nuovi equilibri che andranno a condizionare la candidatura alla Presidenza della Regione per la coalizione di centrodestra.