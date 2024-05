Elezioni europee, il candidato del Pd Luigi Tassone apre la campagna elettorale a Serra San Bruno

Il candidato del Pd alle elezioni europee Luigi Tassone aprirà la campagna elettorale con una manifestazione che si svolgerà domenica alle 18 a Palazzo Chimirri a Serra San Bruno. L’iniziativa affronterà tematiche politiche e programmatiche riguardanti, in particolare, il ruolo dell’Europa nel processo di sviluppo del Mezzogiorno. Non mancheranno riferimenti ad argomenti a valenza nazionale e regionale soprattutto in relazione alla necessità di una maggiore equità sociale. L’evento sarà concluso dal segretario regionale del Pd Nicola Irto.