Elezioni europee, Fazio esulta: “Fratelli d’Italia e Denis Nesci volano a Fabrizia”

Il sindaco Francesco Fazio esprime “grande soddisfazione” per il 60,64% che Fratello d’Italia ha ottenuto a Fabrizia a fronte del 20,57% raggiunto in Calabria. “Il candidato Denis Nesci – ha argomentato il primo cittadino – ha raggiunto 332 preferenze e anche altri esponenti hanno avuto un buon numero di preferenze tanto che il partito ha toccato i 396 voti. In un momento di forte astensionismo in tutta Italia ed in particolare nel Mezzogiorno, Fabrizia ha risposto abbastanza bene, dimostrando interesse per la scelta dei nostri rappresentanti in Europa. Facciamo i migliori auguri da parte dei sostenitori all’onorevole Denis Nesci, eletto membro del Parlamento Europeo. Ci auguriamo che Nesci possa realizzare iniziative di crescita e di sostegno, portando la voce del nostro Sud in Europa”.

Fazio ha precisato che “Fabrizia, come tutti i paesi dell’entroterra vibonese, ha necessità di vie di comunicazioni per uno sviluppo del turismo montano e di interventi per incrementare il livello di occupazione e produzione. Un ringraziamento – ha concluso – è doveroso anche a chi si è prodigato ed a tutti coloro che hanno contribuito a questo successo di Nesci”.