Elezioni di Reggio Calabria: sabato banchetto de La Strada sul Corso Garibaldi

Sabato 18 aprile dalle 18.00, La Strada sarà sul Corso Garibaldi, angolo del Teatro Cilea, per incontrare

i cittadini e confrontarsi sul programma, sulle esigenze della città e sulle proposte che potranno venire dall’incontro con i reggini.



Un banchetto che consentirà di fermarsi, discutere, aiutare la Strada con le sottoscrizioni, conoscere il gruppo, le candidate e i candidati al Consiglio comunale insieme al candidato sindaco Saverio Pazzano.

“In una città in cui tante cose – scrive in una nota il Movimento civico reggino – si fanno “al chiuso”, ancora una volta La Strada sceglie la Politica, e cioè la condivisione pubblica.