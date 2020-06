Elezioni Crotone, posizione comune di Fratelli d’Italia e Lega

“Ogni decisione sui percorsi da intraprendere in vista delle elezioni comunali a Crotone – affermano la Coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia Wanda Ferro e il Segretario regionale della Lega Cristian Invernizzi – deve essere assunta nell’ambito di un confronto politico, e in sede politica, tra i partiti del centrodestra.

E’ da questo confronto che deve nascere la proposta politica e programmatica della coalizione, che deve puntare a trovare la più ampia condivisione tra le forze civiche e sociali della città. In tal senso auspichiamo il coinvolgimento di chi intende portare un contributo in termini di qualità delle proposte, di partecipazione attiva, di assunzione di responsabilità, per segnare una netta e reale discontinuità rispetto al passato nell’Amministrazione della città”. “Il nostro obiettivo – garantiscono i due massimi referenti calabresi di FdI e Lega – non è quello di vincere costi quel che costi, ma di essere, all’indomani del voto, nelle condizioni di realizzare una azione di governo efficace, trasparente e libera da condizionamenti. L’unità della coalizione è per noi un valore da preservare, così come quello della chiarezza e della coerenza della nostra proposta politico-amministrativa”.