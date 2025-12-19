Elezioni comunali, “Uniti per Serra” sceglie Vincenzo Damiani per costruire l’alternativa di governo della città

Il gruppo “Uniti per Serra”, guidato dai consiglieri comunali Antonio Procopio e Luigi Tassone, ha promosso una partecipata riunione organizzativa al termine della quale è stato conferito mandato al dottor Vincenzo Damiani di avviare un percorso politico e programmatico finalizzato alla costruzione di una credibile alternativa di governo della città.



A Damiani è stato affidato il compito di elaborare una sintesi capace di rappresentare tutte le sensibilità disponibili a contribuire a un progetto serio, consapevole e inclusivo. In quest’ottica, Damiani avvierà un ampio confronto con imprenditori, attori sociali, rappresentanti di categoria, lavoratori, cittadini e tutte le forze positive di Serra San Bruno, con l’obiettivo di dar vita a un movimento più ampio, in grado di esprimere una visione chiara, definita e di ampio respiro per lo sviluppo stabile e duraturo della città.



Si tratterà di un movimento civico, che va oltre le appartenenze partitiche, animato da uno spirito costruttivo e positivo, con l’ambizione di contribuire concretamente alla crescita e al futuro della comunità.



“Siamo e saremo un movimento aperto, moderno, dinamico e inclusivo – hanno dichiarato Antonio Procopio e Luigi Tassone – capace di interpretare i mutamenti sociali e di offrire risposte concrete ai cittadini. Abbiamo individuato nel dottor Vincenzo Damiani una figura che incarna un sentire comune, orientato al futuro, capace di scegliere e decidere nell’interesse della collettività e di guidare un gruppo motivato e desideroso di costruire un domani migliore per la propria città”.



“Damiani gode della nostra piena fiducia – hanno aggiunto – e siamo certi che saprà svolgere il ruolo affidatogli con lealtà e affidabilità. La riunione odierna rappresenta un punto di partenza che apre un nuovo cammino”.



Al termine di questo percorso condiviso sarà individuata una nuova denominazione e un nuovo logo, che sintetizzeranno i contributi di idee e le proposte di tutti gli aderenti.