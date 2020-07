Elezioni comunali, ufficializzate le date del 20 e 21 settembre

Sono state finalmente ufficializzate dal Ministero dell’Interno le date delle elezioni amministrative che, come previsto, saranno celebrate il 20 e 21 settembre.

Così dispone la circolare ministeriale numero 20 emessa dal dicastero guidato da Luciana Lamorgese. L’eventuale secondo turno, che la legge contempla per i Comuni sopra i 15 mila abitanti nei quali nessuno dei candidati abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti, si svolgerà il 4 ed il 5 ottobre e vedrà impegnati i primi due aspiranti alla carica di Primo Cittadino. Due in Calabria i capoluoghi di provincia in cui i cittadini saranno chiamati alle urne: Reggio Calabria e Crotone.