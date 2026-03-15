Elezioni comunali Serra, Damiani ai nastri di partenza: giovedì l’inaugurazione della sede di “Rinascita Comune”

Giovedì alle ore 18 il movimento politico-culturale “Rinascita Comune”, con il candidato a sindaco Vincenzo Damiani, inaugurerà la propria sede politica in piazza Azaria Tedeschi. “”La nuova sede – spiegano i rappresentanti del gruppo – nasce come luogo di incontro, ascolto e confronto con i cittadini, uno spazio aperto alla comunità in vista delle prossime elezioni amministrative”.



Prosegue così il percorso avviato ormai da mesi dal candidato Vincenzo Damiani insieme alla sua squadra, con l’obiettivo di “costruire un progetto condiviso per il futuro della città, fondato sulla partecipazione, sul dialogo e sul contributo di tutti”.



Damiani e i candidati a sostegno della sua candidatura invitano tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di incontro e di condivisione.