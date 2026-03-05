Elezioni comunali, Nuccio Azzarà e Tonino Romeo aderiscono a “Reggio Protagonista”

Nuccio Azzarà e Tonino Romeo annunciano la loro adesione alla lista civica “Reggio Protagonista”, promossa dal professore Simone Veronese e dall’Associazione Amici del Ponte dello Stretto.

La decisione arriva dopo la scelta di lasciare il Polo Civico “Cultura e Legalità”, una scelta determinata dal convincimento che quell’esperienza non fosse più nelle condizioni di sviluppare un percorso politico realmente incisivo per il futuro della città.

“Reggio Protagonista – dichiarano Azzarà e Romeo – rappresenta oggi il progetto civico più serio e concreto per costruire una vera alternativa e restituire ai cittadini una prospettiva di cambiamento”.

La lista promossa dal professore Simone Veronese nasce con l’obiettivo di aggregare energie civiche, competenze e professionalità della città, mettendo insieme cittadini impegnati nel sociale, nel lavoro, nelle professioni e nell’associazionismo.

“Con Veronese – proseguono Azzarà e Romeo – condividiamo da anni battaglie civiche e sindacali importanti e una visione chiara: la politica deve tornare ad essere uno strumento al servizio dei cittadini, fondato su legalità, competenza e responsabilità”.

“Il nostro impegno – concludono Azzarà e Romeo – continuerà ad essere quello di sempre: lavorare con serietà, competenza e spirito civico per contribuire al rilancio di Reggio Calabria e restituire ai cittadini fiducia nelle istituzioni e nella buona amministrazione”.