Elezioni comunali, la lista “Prima Spadola” è già pronta: Antonio Maria Rosso candidato sindaco

Con largo anticipo rispetto ai termini di presentazione delle liste elettorali ed in controtendenza rispetto a quanto accadeva nel recente passato con candidature al fotofinish, la nuova compagine “Prima Spadola” si presenta agli elettori.

Dopo mesi difficili, segnati da profonde fratture istituzionali e da una crisi amministrativa culminata con le dimissioni di sei consiglieri e lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale, “è tempo di costruire un nuovo futuro, fatto di trasparenza, partecipazione e rispetto per la comunità”.

Con questo obiettivo, nasce la lista “Prima Spadola”, che candida alla carica di sindaco Antonio Maria Rosso, già protagonista ella precedente Amministrazione e parte attiva della “scelta di responsabilità che ha ridato voce ai cittadini”, mettendo fine a “un’esperienza politica che aveva perso il contatto con la realtà e con le esigenze della collettività”.

Al suo fianco una squadra composta da “dieci persone libere”, unite da “un profondo senso civico”, radicate nella comunità e pronte a mettere a disposizione le proprie competenze e la propria passione “per il bene comune”. Oltre a Rosso, ne fanno parte: Michele Tucci, Domenico Lacaria, Maurizio Marchese, Giuseppe Capone, Vitantonio Tassone, Bruno Domenico Arena, Francesco Cozzetto, Filippo Tassone, Sara Vavalà e Rocco Tassone.

“Questa lista – sostiene Rosso – è il risultato di un percorso condiviso, aperto, trasparente, nato dal basso. Un progetto politico rappresentativo che raccoglie al suo interno anime diverse e che nasce con l’intento di superare le divisioni del passato e sulla necessità di mettere Prima Spadola ed i suoi cittadini nell’azione amministrativa, non ambizioni personali o logiche di potere”.

“Dopo anni segnati da personalismi, atteggiamenti autoritari e promesse disattese”, “Prima Spadola” si presenta come “un’alternativa credibile, rappresentativa e concreta, capace di restituire dignità alle istituzioni locali e risposte vere alle necessità del territorio”.

“Abbiamo scelto di esserci, di metterci la faccia, di lavorare per un Comune che torni a essere la casa di tutti – continua Rosso – in cui ogni voce venga ascoltata e ogni decisione sia il frutto del dialogo e della competenza, non dell’imposizione”.

In vista delle elezioni del 25 e 26 maggio, la lista “Prima Spadola” si propone di “riportare fiducia e stabilità amministrativa”, puntando su temi chiave come la soluzione definitiva del problema della carenza idrica, il rilancio delle attività produttive, la valorizzazione delle risorse locali e del turismo, la tutela del territorio, la promozione della cultura e delle tradizioni storiche e religiose e la costruzione di una vera rete di servizi per cittadini e famiglie, la lotta allo spopolamento.

“In questo periodo – prosegue ancora Rosso – ci stiamo confrontando con i cittadini per raccoglierne i bisogni, ascoltare le criticità ed valutare i suggerimenti che vogliono condividere con noi. In questo modo intendiamo rendere il programma amministrativo sempre più rispondente alla nostra realtà. Il nostro obiettivo è che tutti si sentano parte attiva della sua realizzazione perché il paese è di tutti i cittadini”.

Il percorso è appena cominciato, ma il messaggio è chiaro: “Spadola ha bisogno di una nuova primavera. E noi siamo in campo per scrivere un nuovo capitolo per la nostra comunità”.