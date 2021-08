Elezioni comunali: i Comuni del Vibonese interessati

Urne aperte anche per le elezioni comunali il 3 e 4 ottobre. Sono 8 i Comuni del Vibonese interessati dalle operazioni di voto: Brognaturo, Dasà, Filadelfia, Francica, Joppolo, Polia, Sant’Onofrio e Zambrone.

Dal sapore particolare alcune sfide: a Filadelfia la famiglia De Nisi viene da un lungo periodo di governo del paese e intende proseguire il cammino, a Brognaturo i cittadini sono chiamati a sostituire il compianto Cosmo Tassone, improvvisamente scomparso all’inizio dell’anno, a Polia si cerca di tornare all’ordinarietà dopo la fase commissariale, a Dasà Raffaele Scaturchio punta a dare continuità al proprio progetto amministrativo. Ancora non esattamente definiti i termini dei diversi confronti: il mese di agosto sarà decisivo per la formazione di liste capaci di competere per la vittoria finale.