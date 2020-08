Elezioni comunali, Franca Turano in lista con “Per Serra insieme”

Sembrano ormai svaniti gli ultimi dubbi sulla composizione della lista “Per Serra insieme”, guidata da Biagio Figliucci. Nelle ultime ore, ha preso vigore la candidatura di Franca Turano che dovrebbe aver staccato il pass per l’ingresso in squadra.



L’ostetrica 58enne, già in servizio presso l’ospedale di Serra San Bruno e successivamente presso il servizio “Tutela della donna, maternità e infanzia”, è dotata di due master: uno in “Management per funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie” e uno in “Ostetricia legale forense”. Andrà ad arricchire non solo numericamente, ma anche in termini di competenze in un settore delicato quale quello della Sanità, la componente femminile. Politicamente vicina all’area dell’ex sindaco Bruno Rosi, cercherà di mettere a frutto la propria determinazione, forte di un costante contatto con le donne. Fra i suoi obiettivi ci sarà senz’altro il potenziamento del locale nosocomio e dei servizi territoriali.