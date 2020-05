Elezioni comunali Crotone, Tucci: “L’unica lista ufficiale del M5s è quella di Correggia”

“C’è un’unica lista del MoVimento 5 Stelle in campo per le amministrative di Crotone e fa capo al candidato a sindaco Andrea Correggia. La formazione già certificata da tempo non avrà doppioni né contraffazioni. Questione chiusa. I goffi tentativi orditi da qualcuno di presentare nuove e improbabili liste del Movimento lasciano il tempo che trovano”.



È quanto afferma in una nota il deputato per Movimento 5 stelle Riccardo Tucci, nelle vesti di facilitatore regionale delle relazioni interne e responsabile della certificazione delle liste, che spiega: “Nel Movimento 5 stelle non esistono correnti e chiunque non si rispecchi nell’unica lista certificata si pone fuori dai giochi. A nessuno è concesso di parlare a nome e per conto del Movimento 5 stelle, men che meno di utilizzarne i simboli, gli unici a Crotone autorizzati a farlo, al di là dei parlamentari, sono il candidato sindaco Andrea Correggia e i relativi consiglieri. Di conseguenza i comunicati stampa non derivanti dalla cerchia testé menzionata sono privi di valore e di ufficialità. Pertanto diffido chiunque a spacciarsi per rappresentante del Movimento 5 stelle senza esserne autorizzato”.

“Aggiungo inoltre – chiarisce Tucci – che mi fa piacere constatare la vicinanza ai valori e ai principi del Movimento 5 stelle di personaggi di spessore come Rossella Parise, già alta funzionaria della Polizia di Stato. La sua storia, i molteplici e prestigiosi incarichi rivestititi nel corso della sua carriera parlano per lei. Avere figure come lei all’interno del Movimento sarebbe per noi un onore oltre a costituire un significativo valore aggiunto. Pertanto invito la dottoressa Parise a voler condividere il percorso già intrapreso dalla lista 5 stelle ufficialmente certificata del candidato sindaco Andrea Correggia”.