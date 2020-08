Elezioni comunali, Bruna Capone candidata nella lista “Per Serra Insieme”

“Ho riflettuto sulla proposta che mi è stata fatta e alla fine sono sicura di aver imboccato la strada giusta: annuncio la mia candidatura alla carica di consigliere comunale nella lista ‘Per Serra Insieme’”.

È quanto afferma Bruna Capone, giovane serrese che, in vista delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre in programma a Serra San Bruno, ha ufficializzato la sua discesa in campo nella compagine che vede come candidato sindaco Biagio Figliucci.

Bruna Capone, viene considerata come “la ragazza della porta accanto” e definita “solare, dinamica, sempre pronta e disponibile verso il prossimo, dotata di concretezza e di quella saggezza popolare che possiede solo chi è sempre in mezzo alla gente e ne conosce sofferenze e disagi”.

“La ragione per cui mi candido – ha affermato Capone – è da ricercare principalmente nell’amore e nel legame profondo che ho con i serresi e con la nostra Serra San Bruno, una cittadina dalle infinite potenzialità che non ha nulla da invidiare ad altri centri ma che, purtroppo, nel corso degli anni, è stata vilipesa e spolpata da rappresentanti politici che hanno anteposto gli interessi personali a quelli della comunità. La gente è stanca di questo modo di fare politica, lontana anni luce da come la intendo io: una politica al servizio del bene comune, che sappia affrontare con la giusta attenzione i reali problemi delle persone. Questo chiedono i serresi ed è ciò che faremo dopo la nostra vittoria alle elezioni comunali”.