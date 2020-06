Elezioni comunali, Barillari ai nastri di partenza: “Mettiamo Serra al centro, siamo gli unici con un nome e una sede attiva”

In una fase pre-elettorale ormai avviata (l’emergenza sanitaria pare superata), gli schieramenti che dovrebbero essere in campo affinano le strategie e lavorano per definire le liste. Pochissime le uscite pubbliche: al momento i protagonisti rimangono coperti limitandosi a parlare dell’esigenza di rafforzare lo sviluppo.



In questo contesto, va però registrata la partecipazione di Alfredo Barillari ad “On the news”, il programma di approfondimento politico-sociale, condotto da Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano) e trasmesso in streaming.

Il leader del movimento civico “Liberamente” non è sceso nei dettagli, ma ha colto l’occasione per bocciare senza appello l’operato della maggioranza uscente e per condannare quello che ha definito “accorduni”.

“A noi – ha in particolare affermato – interessa mettere al centro Serra San Bruno ed i fatti parlano per noi, perché tante cose che abbiamo detto 4 anni fa si sono poi realizzate. Siamo gli unici – ha concluso – ad avere un nome ed una sede attiva”.