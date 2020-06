Elezioni comunali a Serra, Tassone: “Alleanze e linea politica già definite, siamo proiettati verso le elezioni”

“La nostra nuova lista civica è già proiettata verso la prossima competizione elettorale comunale: il sistema di alleanze, vecchie e nuove, è già perfettamente delineato e, anche per effetto dei nuovi ingressi, le richieste di partecipazione diretta sono superiori rispetto ai posti disponibili in lista. Ciò richiede una valutazione supplementare, in un contesto in cui le molteplici disponibilità testimoniano l’entusiasmo attorno al nostro progetto”.

Il consigliere regionale Luigi Tassone fa il punto della situazione in vista delle elezioni amministrative a Serra San Bruno e spiega che “nei piccoli e medi Comuni il sistema maggioritario impone alleanze che vanno al di là dei colori politici e che si fondano sui programmi e sui contenuti”.

L’ex primo cittadino rende noto che “nella prima decade di luglio avrà luogo, nel rispetto delle norme anticontagio, un’iniziativa volta all’ascolto e orientata all’arricchimento del programma, le cui linee guida sono comunque già fissate sulla base degli accordi politici definiti. Quindi – conclude Tassone – noi siamo pronti, la nostra linea è tracciata e andremo avanti senza tentennamenti seguendo il percorso del rinnovamento, del senso di responsabilità e della razionalità per realizzare gli interessi della comunità serrese”.