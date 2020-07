Elezioni comunali a Satriano, Pietro Curatola candidato sindaco con “Orizzonte 2030”

Una lettera aperta, in vista dell’appuntamento elettorale del prossimo 20-21 settembre. Si presenta così, Pietro Curatola, candidato alla carica di sindaco di Satriano con la lista “Orizzonte 2030”.



“Cara Satriano – è l’incipit del documento – siamo cresciuti correndo tra le vie dei tuoi quartieri e arrampicandoci sugli alberi della tua montagna, ti abbiamo dovuto lasciare sognando suoni, odori e sapori della natura lungo il nostro fiume; abbiamo sentito la tua mancanza e deciso di tornare per restare e poter vivere, sempre meglio, con i nostri figli”. “Ora Tu – sottolinea Pietro Curatola nel suo scritto – hai bisogno di ritrovare identità e armonia perdute ed in noi palpita il desiderio, non più rinviabile, di impegnarci per mettere in campo una nuova prospettiva per la città. Siamo convinti che la strada maestra è quella di lavorare per produrre innovazione culturale e sociale, per valorizzare il patrimonio ambientale e paesaggistico in cui viviamo. Desideriamo una Satriano sostenibile, nella quale i cittadini si trovino a proprio agio e siano in condizione di sperimentare la dimensione del vivere bene e piacevolmente. Tutto ciò è condizione indispensabile per non far scappare i nostri giovani e per dare alla comunità una prospettiva di futuro alternativa, solida, concreta e internazionale, mettendo a frutto le risorse (ambiente, arte e cultura) che il nostro territorio possiede”. “Su queste basi – conclude la lettera aperta – ti proponiamo, Satriano nostra, di supportarci nella costruzione di una nuova cittadinanza attiva e partecipata, capace di relazionarsi con l’intero comprensorio e di ridisegnare per esso, in uno sforzo corale, un rinnovato Orizzonte”. Pietro Curatola, è fondatore e presidente dell’associazione “Jump – Gioventù in riSalto”, amministratore unico di CTE SRL – Centro Territoriale Europeo Closer To Europe con sede in Satriano (località Cittadella). Da anni si occupa di fondi strutturali, programmi europei a gestione diretta e politiche territoriali di sviluppo.