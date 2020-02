Elezioni comunali a Reggio Calabria, Dieni: “Il M5s non appoggia Angela Marcianò”

“Smentisco categoricamente l’indiscrezione, circolata su alcuni organi di stampa, secondo cui il Movimento 5 Stelle sarebbe pronto a sostenere la corsa a sindaco di Reggio Calabria di Angela Marcianò o di altri candidati”. Lo afferma la portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera Federica Dieni.

“Tengo a precisare – aggiunge la deputata – che il nostro Movimento, da sempre rappresentato dai suoi portavoce, si è da poco dotato delle figure dei facilitatori regionali, la cui funzione sarà quella di garantire un efficace raccordo con i territori e di mettersi al servizio di tutto il M5s. Il facilitatore calabrese per le Relazioni interne è il deputato Riccardo Tucci, che avrà il compito di accompagnare i Comuni nell’imminenza dei relativi appuntamenti elettorali”.

“Chiarisco, altresì – spiega ancora Dieni –, che nel Movimento non è contemplata la figura del coordinatore territoriale e che tutte le scelte sulle candidature devono passare dai facilitatori regionali, dal capo politico e, soprattutto, dagli attivisti, dopo un percorso collegiale”.

“Quanto alle prossime elezioni amministrative di Reggio Calabria – conclude la parlamentare –, colgo l’occasione per specificare che il M5S sta continuando il percorso per la formazione di una propria lista, indipendente da altri partiti o sigle. È questo l’unico percorso che seguiremo fino all’ultimo e rispetto al quale ogni contributo è ben accetto. Ricordo, inoltre, che lunedì 10 febbraio, alle ore 17, nelle sede del Meetup di via Spirito Santo, si svolgerà un incontro, finalizzato alla creazione della lista per le Comunali, al quale prenderà parte anche il facilitatore Tucci. Invitiamo pertanto la cittadinanza a partecipare per dare il proprio contributo”.