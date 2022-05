Elezioni comunali a Paola: Forza Italia ufficializza la candidatura di Emira Ciodaro

Alle elezioni comunali di Giugno sarà Emira Ciodaro la candidata sindaco di Forza Italia. La scelta è stata ufficializzata a seguito di “un proficuo incontro politico” che ha visto la partecipazione del coordinatore provinciale del partito, l’assessore e consigliere regionale Gianluca Gallo, e del parlamentare Andrea Gentile, deputato del Collegio Paola-Castrovillari. Presenti, altresì, Emira Ciodaro, Silvio Buono e Basilio Ferrari. Al termine dell’incontro, l’annuncio della designazione di Ciodaro alla carica di sindaco, in vista delle elezioni amministrative di primavera.



“Per la prima volta – osservano i referenti di Forza Italia – la città di Paola avrà un sindaco donna di centrodestra, espressione di riconosciute capacità e competenze professionali ed amministrative. Emira Ciodaro è stata infatti candidata col nostro movimento politico alle ultime elezioni regionali, riscuotendo un notevole successo, in particolare nella città del Santo”. “La nostra candidata – hanno spiegato – ha già da tempo avviato un significativo ed inclusivo percorso di ascolto e partecipazione diretta con tutti i quartieri e le categorie sociali e produttive della comunità, conseguendo numerose richieste di adesione da parte di uomini, donne e giovani decisi ad affiancarla con entusiasmo nella battaglia elettorale per dare a Paola il futuro che merita”. Sottolinea ancora Forza Italia: “La coalizione che sostiene Emira Ciodaro Sindaco, già affiancata da ampi settori del centrodestra, abbraccia diverse e vive realtà e movimenti civici, moderati e della società civile. Offriamo dunque tale candidatura a tutti coloro che, senza distinzione di sorta, vogliono dare un fattivo contributo al rinnovamento della politica e che, anche oltre il centrodestra, finalmente vogliono mandare in soffitta un centrosinistra litigioso e inconcludente, che ha arrecato innumerevoli danni alla città, per ricostruire insieme un nuovo percorso di coesione sociale”.

Da segnalare, ancora: su richiesta del coordinatore provinciale Gallo, Basilio Ferrari ha accettato di tornare a ricoprire a pieno titolo l’incarico di coordinatore cittadino del partito, con “l’obiettivo di favorire – fino all’ultimo istante utile prima della chiusura dei termini per la formalizzazione delle candidature – l’unità del centrodestra tra le forze disponibili al dialogo ed al rilancio del territorio paolano”.