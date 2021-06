Elezioni comunali a Dasà, Scaturchio cerca la conferma: “Pronto per il secondo mandato”

Dasà entra nel vivo della campagna elettorale per le prossime elezioni comunali previste in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre.

Il sindaco uscente Scaturchio precisa che la sua intenzione è “continuare il lavoro intrapreso”, l’obiettivo rimane sempre lo stesso: “dare vita” al suo paese.

In questi anni di primo mandato ha messo in campo “un reale interesse per il bene della comunità”: “molte sono state le opere compiute, e molte sono quelle in cantiere che presto verranno realizzate”. È stato “portato a compimento” il programma elettorale esposto e consegnato alla cittadinanza nella presentazione della lista elettorale del 2016.

Scaturchio specifica che i meriti non sono solo suoi. La squadra con cui 5 anni fa si è presentato alle elezioni comunali aveva come denominazione “Dasà Insieme”, nome che è stato “preso alla lettera” dai componenti della lista elettorale. “In questi anni – rileva il primo cittadino – l’affiatamento e la coesione che tutta la compagine amministrativa ha dimostrato sono stati sotto gli occhi di tutti, supporto e aiuto nella realizzazione di ciò che è stato promesso agli elettori”. L’intenzione dell’amministratore è rassicurare i dasaesi che quel “team di volenterosi amministratori è pronto ad operare ancora”, che “l’entusiasmo iniziale permane” in tutti loro e che, se la volontà dei dasaesi sarà una riconferma, allora questa opera di miglioramento avrà prosieguo.

“Il bene di Dasà” rimane priorità del sindaco e degli amministratori, che sono certi che, “senza bisogno di elenchi, tutti abbiano visto ciò che è stato realizzato”, e che rendono ufficiale la loro ricandidatura.

L’Amministrazione coglie l’occasione per ringraziare tutta la cittadinanza, le Associazioni presenti nel territorio, la Parrocchia, le Forze dell’Ordine territoriali per la collaborazione prestata in questo lustro amministrativo.