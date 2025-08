Elezioni comunali a Capistrano, Marco Martino scioglie le riserve: “Mi ricandido a sindaco”

“Ho deciso di sciogliere le riserve, spronato da centinaia di cittadini capistranesi e dall’intero gruppo politico che da anni è al mio fianco, in maniera compatta, conduce una battaglia di cambiamento, scegliendo di ricandidarmi alla carica di sindaco a soli 34 anni per la terza volta in vista delle elezioni che saranno indette in autunno”.

Marco Martino rompe gli indugi e si ripropone alla guida di Capistrano concretizzando quello che definisce “un atto di amore nei confronti di un paese che mi ha regalato emozioni magnifiche”. “Una volontà – spiega il già primo cittadino – dettata dalla stima di quasi tutta la comunità che mi ha manifestato in questi anni una vicinanza ed un attaccamento davvero eccezionale. Scendo consapevole delle difficoltà in cui si trova oggi il paese dopo due anni di commissariamento. Scendo in campo – argomenta ancora – per ripristinare l’attaccamento tra amministratore ed amministrato riprendendo quella stima e quella fiducia che la popolazione ci ha sempre accordato”. Poi passa alla disamina delle criticità: “tra i tanti problemi riscontro scarsa manutenzione del territorio, mancanza di rifornimento idrico nelle abitazioni, mancato ascolto dei problemi dei cittadini e disservizi costanti su molti fronti. In tutto ciò, spronato quotidianamente a farlo, non posso rimanere inerme. Decine i cittadini – sostiene Martino – che si sono proposti per candidarsi nella nostra lista. Siamo già a lavoro per scegliere attentamente i migliori candidati tra le proposte pervenute e presentare una lista di giovani professionisti perbene alla collettività pronti a guidare la crescita futura della comunità. Entro pochi giorni – prosegue – ufficializzeremo la lista ed inizieremo ad affrontare una nuova campagna elettorale tra la gente con un programma folto non solo sulla carta ma nei fatti, consapevoli di aver realizzato tutto ciò che dal pulpito era stato riferito e promesso in passato. Come ultimo appello rivolgendomi alla comunità dico di continuare a starci vicini. Di paragonare ciò che era la Capistrano di due anni fa e la Capistrano di adesso. Allontanate infine falsi millantatori promettenti e denigratori. Nei loro intenti solo interessi personali e di parte senza minima intenzione di metterci cuore e passione per questo paese. Interessi – conclude – che saprò dimostrare con i fatti a tempo debito e momento opportuno”.