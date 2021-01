Elezioni Città Metropolitana, l’entusiasmo de La Strada per il successo di Conia

“Accogliamo con entusiasmo – esultano i componenti de La Strada – l’elezione al Consiglio Metropolitano del sindaco di Cinquefrondi Michele Conia, sostenuto dal consigliere comunale Saverio Pazzano e dal nostro Movimento. È un altro passo in avanti verso l’affermazione di una Calabria bella e sana, che vede le energie migliori della nostra terra dialogare fra loro e lavorare insieme per costruire una buona amministrazione improntata sul rispetto dei diritti e sull’ascolto delle molte istanze di giustizia sociale.



Rappresentante di Rinascita per Cinquefrondi e del Movimento Dema Calabria, da poco rieletto sindaco della sua città grazie alla qualità e ai successi ottenuti dalla sua Amministrazione, Michele Conia saprà essere un punto di riferimento per affrontare, in ottica metropolitana, quei temi che ci stanno a cuore e per i quali ci battiamo da tempo con assiduità. Con lui siamo al lavoro per un’idea diversa di Calabria e per una politica dal basso. Ambiente, acqua pubblica e ciclo delle acque, gestione dei rifiuti, affermazione dei diritti, lavoro e turismo, giovani e cultura, trasporti… La strada da percorrere è lunga e molto lavoro c’è da fare per costruire nei fatti quella Città Metropolitana che attualmente esiste solo sulla carta”. “Nella nostra concezione, i Comuni dell’Area Metropolitana – è la metafora adottata da La Strada – sono come parti di uno stesso corpo e occorre che lavorino insieme affinché il corpo funzioni. Michele Conia porterà all’interno del Consiglio questa visione, una visione cooperativa, solidale e orientata al futuro, perché Reggio o è Metropolitana o non è.

Parlando di futuro, solleviamo immediatamente una questione: tra i consiglieri neoeletti non c’è nessuna donna. Ecco, pretendiamo che il Consiglio Metropolitano e in particolare il nostro consigliere di riferimento Michele Conia si spendano per incoraggiare il più possibile in ogni sede la nascita di un protagonismo femminile al momento ostacolato e inesistente, ma che è invece un passo necessario per assicurare alla nostra terra un futuro migliore. Insieme continueremo a spenderci in questa direzione. Nel frattempo esprimiamo al sindaco Michele Conia le nostre congratulazioni e i nostri migliori auguri di buon lavoro. Avanti, insieme”,