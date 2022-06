Elezioni Catanzaro, rimonta riuscita per Nicola Fiorita

Esito del primo turno ribaltato con tanto di svolta storica. A Catanzaro Nicola Fiorita (58,2%) mette la freccia al ballottaggio e supera Valerio Donato (41,8%) facendo emergere le contraddizioni del centrodestra che ora si trova a gestire una crisi senza precedenti.



Dunque, il professore dell’Unical e leader di “Cambiavento” diventa il successore di Sergio Abramo in quel capoluogo di regione che ormai era una roccaforte azzurra. La sua proposta di rinnovamento ha fatto breccia nella popolazione, favorita dalle crepe nello schieramento avversario che – nonostante l’appoggio di Fratelli d’Italia al secondo turno – si è diviso producendo confusione.

Le vicende di Antonello Talerico e Mimmo Tallini sono destinate a lasciare il segno in un centrodestra che non ha saputo trovare la quadra e si è spappolato. Ma non sarà vita facile nemmeno per il neosindaco che non può contare sulla maggioranza in Consiglio comunale.