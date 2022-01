Elezioni Catanzaro, Parentela: “Nicola Fiorita sia la figura di sintesi per M5S e Pd”

“Nicola Fiorita è la figura migliore per costruire un’alleanza tra il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico, aperta alla società civile e a tutte le forze politiche progressiste. Con lui battiamo le solite vecchie destre, che hanno fatto tanto male a Catanzaro. Abbiamo la possibilità e il dovere di cambiare la città, nella direzione della trasparenza amministrativa, della partecipazione popolare, della sostenibilità, dell’innovazione e dell’inclusione”.



Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Paolo Parentela, che prosegue: “Fiorita viene dal civismo e a Catanzaro ha dato un esempio vivo di correttezza, capacità e visione. Con Giuseppe Conte e tutto il Movimento 5 Stelle lo sosteniamo apertamente, certi che la sua candidatura riesca ad unire le anime del centrosinistra e ci consenta di proporre un progetto politico di riscatto e rilancio vero di Catanzaro, che ha bisogno di voltare pagina: di archiviare le logiche e i metodi di un centrodestra fallimentare, logoro e inadeguato a gestire i finanziamenti milionari che arriveranno per la città”. “Chiedo al Partito democratico che in città si è già schierato con Nicola Fiorita – conclude Parentela – di iniziare con entusiasmo a lavorare da subito per le prossime amministrative, insieme alle forze politiche che da tempo compongono il tavolo del nuovo centrosinistra, al Movimento 5 Stelle e ai tanti cittadini che aspettano di essere coinvolti in questa sfida rivoluzionaria del campo progressista”.