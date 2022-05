Elezioni Catanzaro, Fimiano: “Ferro è una rappresentante politica di dimensione nazionale”

Il dirigente di Fratelli d’Italia Raffaele Fimiano, responsabile del dipartimento regionale “Ambiente ed energia” plaude alla candidatura del deputato e coordinatore regionale del partito, Wanda Ferro, a sindaco di Catanzaro. “Come militante e come componete della classe dirigente del partito – sostiene Fimiano – non posso che ringraziare Wanda Ferro, nostra leader regionale, per il senso di responsabilità cha ha dimostrato accettando la candidatura nel nostro capoluogo”. “Non dimentichiamo – prosegue Fimiano – che Wanda Ferro è un volto nazionale del nostro partito come dimostra la sua presenza televisiva ed in particolare nella trasmissione ‘Porta a Porta’, notoriamente definita in ambienti politico-giornalistici come la terza camera”. Fimiano è certo che “tutta la classe dirigente nazionale, regionale e provinciale e ogni militante sarà spinto a dare il massimo per la nostra coordinatrice, con un unico motto che unisce gli animi e gli spiriti: Ferro per Catanzaro, Ferro per il territorio, Ferro per Fratelli d’Italia”.