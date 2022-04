Elezioni Capistrano, Marco Martino presenta Vittoria Caputo

Procede spedita la marcia di completamento della lista da parte di Marco Martino. Il sindaco inserisce la settima casella in vista della competizione amministrativa del 12 giugno e presenta Vittoria Caputo, attivista e sostenitrice della compagine oggi di governo che cercherà di conquistare uno scranno all’interno del palazzo municipale. Giovane del luogo, Caputo si è cimentata in questi anni nel lavoro di ottimizzazione dell’attività messa in campo dal primo cittadino contribuendo ad individuare e realizzare le soluzioni più adatte ai problemi del territorio.

“Una candidatura di rilievo – ha commentato – che interpreta le richieste e le prospettive dell’universo femminile, che dà ulteriore energia e freschezza alla nostra squadra, che esprime capacità e praticità. Una candidatura di valore, insomma, e di qualità”.

Da quando si apprende, anche le ultime candidature sarebbero in dirittura d’arrivo.