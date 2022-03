Elezioni Capistrano, ecco il quinto elemento per Marco Martino: si candida il maestro Raffaele Maida

Anche Raffaele Maida ha sciolto le riserve: si candida al fianco di Marco Martino. Brillante musicista, conosciuto per le sue dote artistiche espresse in diversi poli musicali, direttore artistico di un importante complesso bandistico, vanta numerose partecipazioni in orchestre di rilievo. Laureato con votazione 110 su 110 con lode, si lancia nel mondo politico con l’intenzione di mettere le sue doti a disposizione della comunità.

“Il maestro Maida – ha commentato il primo cittadino – può consentire a Capistrano di affacciarsi sul panorama regionale e nazionale in campo artistico e musicale. È un professionista di grande qualità che qualifica ulteriormente la nostra squadra”.

Dunque, anche il quinto elemento è al suo posto. Martino, sicuro di non avere rivali, sta dando spazio e visibilità ad ogni componente con una strategia di presentazione individuale.