Elezione componenti del Consiglio Nazionale del Movimento 5 Stelle: Laura Ferrara candidata in rappresentanza della Circoscrizione Sud

Il Consiglio nazionale è l’organo che coadiuva il presidente nella determinazione e nell’attuazione dell’azione politica del MoVimento 5 Stelle.

È un organo collegiale altamente rappresentativo di tutte le componenti del MoVimento; il numero dei suoi componenti è variabile in funzione dell’esistenza o meno di alcune cariche e, nel suo plenum, può essere composto fino a 24 componenti.

È arrivato il momento di completarlo con i rappresentanti elettivi e pertanto sono convocate le Assemblee speciali per la elezione dei quattro delegati in rappresentanza delle quattro Circoscrizioni territoriali, i quali tutti potranno offrire un contributo strategico all’interno del Consiglio nazionale in ragione della loro funzione di raccordo immediato con i territori. La settimana scorsa sono state raccolte le auto candidature e fra queste anche quella dell’eurodeputata Laura Ferrara che dichiara: “Ho deciso di dare la mia disponibilità e di candidarmi come delegata della circoscrizione Sud in rappresentanza di Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Molise. Queste regioni rientrano nella Circoscrizione Meridionale, quella che rappresento fin dal 2014 al Parlamento europeo. È per questi stessi territori che il mio impegno politico è costante nelle istituzioni e per i quali ritengo opportuno impegnarmi ulteriormente a favore della ripartenza del Movimento 5 stelle, quella che da sempre diciamo debba iniziare proprio dai territori. Ho deciso di propormi per questo importante ruolo di coordinamento e raccordo territoriale e di farlo basandomi su azioni da sempre al centro anche del mio mandato politico: confronto, piena rappresentanza, contatto costante con iscritti ed eletti in tutte le istituzioni della circoscrizione Sud, presenza sui territori. Vorrei contribuire attivamente alla riorganizzazione del Movimento 5 stelle, partire dalle difficoltà e dagli errori commessi e attraverso l’ascolto superare gli ostacoli e restituire fiducia nell’unica forza politica nella quale mi riconosco. Il Movimento 5 stelle è la casa delle mie idee e dei miei valori, mi sono riconosciuta in questo progetto sin da subito e da attivista ho partecipato ad ogni iniziativa. Ci credevo e ci credo ancora per questo voglio rimboccarmi le maniche, insieme al presidente Giuseppe Conte, agli iscritti e agli eletti a tutti i livelli perché il Movimento torni a crescere e possa portare a compimento il suo programma e continuare a difendere le misure finora realizzate”.