Eletto il nuovo staff del Meetup “Vibonesi in MoVimento–Amici di Beppe Grillo”

Il Meetup “Vibonesi in MoVimento – Amici di Beppe Grillo” comunica che nel corso dell’ultima riunione si è svolta l’elezione del nuovo organizer e dello staff.

È stato scelto, come organizer, l’attivista Manuel Zinnà, membro del Meetup da diversi anni, insieme ai co-organizer Giuseppe Federico, Antonio Migliaccio e Silvio Pisani. “Questa elezione – è scritto in una nota – conferma ancora una volta la compattezza del nostro gruppo e la voglia dello stesso di dare spazio a tutti, dimostrando che è l’insieme degli attivisti ad autodeterminarsi, senza capi e padroni. La stessa corrente di pensiero introdurremo nell’Amministrazione comunale del capoluogo, se sostenuti dai cittadini. Continueremo a far sentire la nostra presenza in tutta la provincia di Vibo Valentia, avanzando ulteriori proposte, oltre alle già numerose, protocollate in diversi enti. Daremo inizio ad una più assidua frequentazione delle piazze, con i nostri gazebo informativi ed il costante accoglimento delle richieste dei cittadini”.

“Rispetto a qualche anno fa – riflettono i pentastellati – si è consolidata la presenza a livello nazionale del Movimento Cinque Stelle, per questo, il Meetup potrà avvalersi del supporto in Parlamento dei suoi portavoce in maggioranza, tra cui Riccardo Tucci, residente nel territorio provinciale. A breve il nostro Meetup avanzerà altre nuove proposte, volte al miglioramento delle condizioni di vita della città e dell’intera provincia, sulle tematiche occupazionali, ambientali, infrastrutturali e culturali. Da parte del Meetup Vibonesi in MoVimento rimane sempre la convinzione di coinvolgere i cittadini, ai quali è rivolto il nostro impegno e la nostra attenzione ed è anche da loro che attendiamo idee e proposte volte ad ampliare e integrare il progetto ideato dal Meetup per lo sviluppo del territorio”.