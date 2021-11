EgoInternational, le eccellenze calabresi volano negli Usa

Inizia a dare i suoi frutti il progetto di internazionalizzazione dei prodotti calabresi, promosso qualche mese fa dalle Camere di Commercio italo-americane in collaborazione con la Regione Calabria. Frontiera Americana è il nome dell’iniziativa nata con l’intento di promuovere sui mercati del Nord America la filiera delle eccellenze del settore agroalimentare calabrese, che sembrano prepararsi a volare negli Usa a partire dal 2022. Una grande soddisfazione per l’Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Internazionalizzazione delle Regione Calabria, che, nell’esprimere la sua opinione sui primi risultati del progetto, sottolinea che bisogna continuare a lavorare su più fronti perché la Calabria non resti sempre ultima nelle diverse classifiche economiche.

“Solo per Food & Beverage il Made in Italy nel mondo vale 36 miliardi. La Calabria – aggiunge nei suoi commenti – rappresenta lo 0,5 % di quel dato globale e molte delle nostre aziende non investono sulla propensione alla internazionalizzazione.”

Opinione che trova riscontro negli studi e nelle recensioni delle compagnie del settore export, dove si evidenzia spesso la necessità di crescita per le imprese del territorio attraverso la valorizzazione dei prodotti locali e strategie mirate di penetrazione dei mercati esteri.

I dati riportati da EGOInternational, compagnia specializzata nell’internazionalizzazione d’impresa, hanno fatto registrare negli ultimi anni importanti tassi di crescita, rilevando nel tessuto imprenditoriale della Regione la presenza di piccole aziende fortemente competitive sui mercati internazionali.

Nelle recensioni del suo blog EGO International fa riferimento al settore agroalimentare, considerato uno dei veri punti di forza non solo del territorio calabrese ma dell’intero Paese: il Made in Italy e le eccellenze locali sono, secondo l’opinione dell’azienda, il vero elemento di forza su cui puntare per risollevare le sorti dell’economia e cercare di raggiungere obiettivi concreti e misurabili, ossia la crescita del business nelle aree più ricettive all’estero.

EGOInternational, le opinioni sulla crescita delle imprese calabresi

Il sistema produttivo regionale, stando alle recensioni di EGOInternational, è destinato a diventare sempre più competitivo sui mercati internazionali, purché si agisca con una visione chiara e con l’intento di puntare alla qualità e all’innovazione per penetrare in nuove aree strategiche.

L’opinione della società di Rimini si riferisce in particolar modo alla necessità di modernizzare le produzioni e garantire le vendite oltre confine verso i Paesi che si mostrano sempre più ricettivi e strategici per l’economia del territorio, come gli Stati Uniti.

Le recensioni di EGO International sembrano dunque anticipare quella che oggi rappresenta sempre più una realtà: il trend che vede l’export italiano al di fuori dei confini del Vecchio Continente, soprattutto nel settore agroalimentare.

Le vendite delle eccellenze calabresi negli ultimi anni sembrano essere quasi raddoppiate: oltre ai Paesi Islamici, che, secondo quanto riportato dalle recensioni di EGO International, sono da anni grandi estimatori dei prodotti italiani, si affacciano nuove interessanti opportunità negli Stati Uniti.

Uno scenario confermato dai primi contratti sottoscritti tra aziende calabresi e buyers americani per il 2022, in seguito agli itinerari esperienziali degli ultimi mesi: attraverso incontri B2B e visite ad hoc, le piccole e medie imprese del territorio hanno avuto modo di far conoscere e apprezzare l’identità e la storia nonché la qualità delle eccellenze agroalimentari proposte per l’export.

La terza fase della missione “La Frontiera Americana” rappresenta un’opportunità unica per le aziende calabresi che si affacciano per la prima volta al mondo dell’export: l’obiettivo è ora quello di allargare il bacino delle imprese partecipanti al progetto per favorirne sempre di più la penetrazione nell’importante mercato statunitense.