EGBA: “Nuova proposta di licenze rischia di far saltare il mercato in Italia”

L’EGBA, l’European Gambling and Betting and Association, ha espresso le sue preoccupazioni per le proposte italiane di concessione sulle licenze di gioco online, focus sul canone di concessione estremamente elevato e la drastica riduzione dei licenziatari.

Il massimo organo del gambling europeo, così come riferito da BonusRicchi.com, ha chiesto ufficialmente alle autorità italiane di notificare debitamente il progetto di legge alla Commissione Europea, così come previsto ex lege. In mancanza di ciò da Bonusricchi riferiscono che “si renderà inapplicabile la legge alle società con licenza italiana, e ad i suoi cittadini ovviamente”. Un danno enorme, che rimette in discussione l’operato della Commissione su questa proposta.



Anche per assicurarsi che il disegno di legge non sia contrario agli obiettivi di tutela dei consumatori della legislazione italiana sul gioco online, ovviamente. A parlare è stato Maarten Haijer, segretario generale dell’EGBA, che ha espresso le sue impressioni sulla legge che in Italia ridurrebbe di due terzi il numero di licenziatari di gioco online nel Paese. La proposta di gara andrebbe a ridurre l’attuale limite di 120 licenziatari di gioco online ad un totale di quaranta, per raggiungere la quota di due terzi. Ed ovviamente, sottolineano sempre da Bonusricchi “la misura mira ad aumentare le tariffe di licenza ad almeno 2,5 milioni di euro l’anno, 10 volte superiori alle precedenti tariffe di licenza del Paese”. Insomma, una manovra netta e precisa che porterebbe le tasse di licenza ad essere determinate in un processo di asta piuttosto che dietro il pagamento di una tassa fissa come avviene in altre realtà europee.



Una misura che dovrebbe e potrebbe entrare in vigore a partire dal prossimo gennaio 2023, al termine dell’attuale periodo di licenza, e che andrebbe in vigore per circa nove anni. Le preoccupazioni di EGBA hanno un chiaro fondamento, ma intanto il disegno di legge non è stato ancora notificato alla Commissione Europea, contrariamente a quanto previsto dalla “direttiva di notifica”, quel processo che assicura che le leggi nazionali siano proposte nel pieno rispetto delle leggi comunitarie vigenti in Europa. Intanto per l’EGBA i dubbi sono pochi: un sistema di licenza così creerebbe un grosso ostacolo ad un mercato come quello italiano parecchio funzionante.



Ciò porterebbe ad un indebolimento generale della redditività del gioco online in Italia, favorendo i soliti operatori senza licenza, facilmente reperibili online tramite una normalissima ricerca.

Se la nuova gara entrasse in vigore invariata, potrebbe diventare molto più allettante per i giocatori con sede in Italia cercare e giocare con il mercato non regolamentato, che avrebbe offerte e quote scommesse molto migliori perché non dovranno pagare queste tasse. Giocatori non più tutelati dalla legislazione italiana in materia di consumatori. Un’operazione che va contro lo stesso obiettivo dichiarato del mercato regolamentato del gioco online.

