Efficientamento energetico e illuminazione pubblica: la Regione supporta i Comuni

Pubblicato l’Avviso per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico e miglioramento emissivo dell’illuminazione pubblica, finalizzato ad una significativa riduzione dei consumi e, quindi, alla diminuzione dei costi energetici sostenuti dagli Enti locali.

La misura è cofinanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) nell’ambito dell’OS 2.1 – Azione 2.1.1 “Efficientamento energetico di edifici, impianti e strutture pubbliche e/o ad uso pubblico” del PR Calabria Fesr Fse+ 2021/2027.

“Attraverso questo avviso la Regione intende supportare i Comuni nel complesso percorso dell’efficientamento energetico con l’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, la dipendenza energetica e i costi degli enti locali.

“L’Avviso – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico, Rosario Varì – è frutto di un percorso negoziale con i Comuni che, sia durante la fase di pre-informazione sia nel corso dell’incontro che si è tenuto in Cittadella il all’inizio di questo mese, hanno proposto modifiche e dato suggerimenti che potranno migliorare l’efficacia della misura. Abbiamo accolto la maggior parte delle proposte compatibilmente con gli indirizzi della Commissione Europea e della struttura del bando. In prospettiva della attuazione delle strategie legate al risparmio energetico che la Regione intende perseguire con questo ciclo di programmazione – conclude Varì –, seguiranno approfondimenti tecnici per esaminare ulteriori esigenze avanzate dai Comuni che non è stato possibile accogliere in questo avviso”.

Gli interventi saranno realizzati con il coinvolgimento di soggetti privati ESCo (Energy service company), attraverso contratti EPC (contratto di prestazione energetica), con l’obiettivo, tra l’altro, di coinvolgere il tessuto imprenditoriale, anche locale. Tale modello di business, ormai consolidato a livello nazionale ed europeo, permette di ripagare l’investimento attraverso parte dei risparmi ottenuti con benefici immediati per le casse comunali.

Oltre agli interventi classici di sostituzione dei corpi illuminanti potranno essere realizzati interventi di efficientamento tecnologico (telecontrollo e telegestione), “orientati alle smart cities” e sistemi di illuminazione artistica al fine di valorizzare il patrimonio storico e paesaggistico del territorio.

La Regione intende accompagnare i Comuni nel complesso percorso. È, infatti, in fase di progettazione un intervento di assistenza e supporto a loro dedicato per la definizione dei rapporti con le ESCo.

L’avviso è consultabile al seguente link: https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-pubblico-per-il-finanziamento-di-interventi-di-efficientamento-energetico-e-miglioramento-emissivo-delle-reti-di-illuminazione-pubblica/