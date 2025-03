Educazione ambientale, “Plastic Free” incontra gli studenti delle scuole elementari di Serra San Bruno

L’associazione “Plastic Free” ha promosso un’iniziativa volta alla sensibilizzazione ambientale coinvolgendo i bambini delle scuole elementari ricadenti nell’Istituto comprensivo “Azaria Tedeschi”. L’evento, contraddistinto dell’intervento del segretario regionale di “Plastic Free” Nicola Sestito, ha avuto luogo con la partecipazione di un centinaio di studenti che, accompagnati dai rispettivi insegnanti, hanno osservato attività pratiche e proiezioni di video pensati per trasmettere l’importanza del rispetto dell’ambiente e della riduzione dei rifiuti.

Gli alunni hanno preso parte attivamente e con entusiasmo, scoprendo come i loro piccoli gesti quotidiani possano fare una grande differenza per il pianeta.

Attraverso attività semplici e divertenti, come il riconoscimento dei diversi materiali e l’apprendimento dell’importanza del riciclo, hanno potuto comprendere il significato di “cura per l’ambiente” in modo concreto e accessibile.

Anche il sindaco Alfredo Barillari ha sottolineato quanto sia importante insegnare loro a prendersi cura della Terra affinché possano crescere consapevoli della sua rilevanza e diventare così custodi di un mondo migliore.

“Questi momenti e questi ricordi – hanno commentato i componenti dell’associazione – sono ciò che ci spinge ogni giorno a fare sensibilizzazione ambientale. Plastic Free continuerà a portare avanti la propria missione, attraverso diverse iniziative, con lo scopo principale di educare le nuove generazioni, ponendo le basi per un futuro più consapevole e rispettoso dell’ambiente”.