Educazione alla salute nelle scuole del Vibonese: al via l’iniziativa “A piccoli passi”

Al via la terza edizione di “A Piccoli Passi“, per l’anno scolastico 2019/2020, attività di Educazione Sanitaria per le scuole elementari.



L’iniziativa ha come obiettivo quello di sensibilizzare gli alunni della scuola primaria ad un miglioramento dello stile di vita attraverso scelte individuali più responsabili e consapevoli, per diventare a loro volta promotori di salute.

Il numero dei minori “intrappolati” nella rete virtuale è fortemente in crescita e gli interventi di educazione e prevenzione su tali tematiche, rivolti ai ragazzi delle scuole superiori, risultano essere sempre meno efficaci in quanto i comportamenti a rischio a volte sono già ben strutturati.

Per tale motivo è opportuno intervenire sui minori quando ancora non si sono radicati tali stili di comportamento.

Per l’anno scolastico in corso hanno aderito i seguenti Istituti: Comprensivo “Murmura”, Comprensivo del Primo Circolo con le scuole dei plessi “Don Bosco”, “Buccarelli” e Vena Superiore e Comprensivo di Sant’Onofrio con le scuole dei plessi di Filogaso, Stefanaconi, Maierato e Sant’Onofrio.

Le referenti di tale attività sono le dirigenti Stefania Fiorellini (Psicologa) e Maria Catena Di Renzo (Pediatra) del Servizio Tutela Donne, Infanzia e Adolescenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia che, nel 2017, hanno elaborato e messo in pratica per la prima volta un percorso innovativo ed interattivo di educazione sanitaria per la scuola primaria, riuscendo a carpire l’interesse di alunni e docenti.

Gli strumenti psicoeducazionali utilizzati contribuiscono infatti, all’acquisizione di sani stili di vita in particolare su Alimentazione e Attività Fisica, Fumo e Alcol, Internet e Tecnologia.

L’attività si concluderà con una plenaria in cui tutti i bambini coinvolti saranno relatori della loro esperienza di cambiamento e ai quali verrà rilasciato un attestato di “promotore di buona salute”.