Edoardo Maresca primo tassello del roster Redel per la nuova stagione

Dopo un’annata vissuta da protagonista, Edoardo Maresca continuerà a mettere al servizio della Pallacanestro Viola il suo talento e la sua energia anche nella prossima stagione di Serie B Nazionale Old Wild West 2026/27.



Giocatore di grande duttilità, capace di incidere su entrambi i lati del campo, Edoardo si è distinto non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per l’attaccamento ai colori neroarancio conquistando il rispetto dei compagni e l’affetto del pubblico del PalaCalafiore.

Maresca è un cestista dall’evidente fisicità, può giocare internamente all’area e sfruttare il gioco perimetrale per il tiro: è dotato anche di una buona precisione che gli consente belle soluzioni nel tiro dalla lunga distanza. È quindi un’ala di grande duttilità con caratteristiche che possono fargli ricoprire più ruoli, compreso quello di centro data anche la dirompente fisicità a corredo delle qualità tecniche.

Maresca è un cestista capace di correre il campo e mettere palla a terra, un atleta in grado di difendere e pericoloso offensivamente anche con le spalle a canestro.

“Sono molto contento ed emozionato di rimanere a Reggio anche per il campionato nazionale che ci siamo meritati come squadra, società e pubblico – le prime parole di Edoardo per la sua riconferma – l’ambiente è per me molto stimolante, non vedo l’ora di essere in città, ringrazio tutti quanti, sono carichissimo, vi aspetto tutti al Palazzetto per respirare l’aria che solo a Reggio Calabria puoi respirare, l’aria della pallacanestro! Ci vediamo presto Reggio, sono certo che tutti i nostri tifosi ci accompagneranno numerosi anche in questa nuova avventura!”

