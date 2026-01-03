Edilizia scolastica, 930mila euro di fondi ministeriali alla Provincia di Vibo

“I finanziamenti governativi dimostrano che l’attività amministrativa della Provincia è sempre andata avanti e va avanti senza cesure, con tenacia e rigore. Il risultato positivo è motivo di soddisfazione e stimolo a fare sempre meglio e di più”. Con queste parole il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado Antonio L’Andolina, ha commentato l’esito delle graduatorie nazionali relative all’edilizia scolastica, recentemente pubblicate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Le risorse, previste dal decreto ministeriale del 21 novembre 2025 n. 229, sono destinate agli enti locali per interventi di adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio e per la realizzazione di opere urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Al primo stanziamento si aggiungono ulteriori 206,8 milioni di euro, messi a disposizione con un provvedimento firmato, pochi giorni fa, dal ministro Giuseppe Valditara, che consentirà lo scorrimento delle graduatorie e l’eventuale finanziamento di ulteriori interventi.

Nel contesto provinciale, i dati delineano un quadro complessivo articolato. Sul territorio vibonese risultano venti interventi valutati positivamente, di cui nove ammessi immediatamente a finanziamento. La quota più rilevante delle risorse è attribuita all’Amministrazione Provinciale, che vede riconosciuti quattro progetti per un importo complessivo di 930mila euro, confermandosi il principale soggetto istituzionale beneficiario dei fondi assegnati agli enti locali del Vibonese.

Ulteriori undici progetti risultano collocati utilmente in graduatoria ma non finanziati nella fase attuale per esaurimento delle risorse disponibili.

Come precisato dagli uffici competenti, tali interventi non sono stati esclusi e potranno accedere ai finanziamenti attraverso i successivi scorrimenti resi possibili dalle nuove risorse ministeriali.

“Si tratta di stanziamenti che incidono direttamente sulla sicurezza degli edifici scolastici – ha aggiunto il presidente L’Andolina – e che rappresentano un risultato significativo, frutto di un lavoro tecnico e amministrativo portato avanti con metodo e competenza”. Il presidente ha inoltre espresso un formale ringraziamento al settore “Edilizia Scolastica” della Provincia e alla sua responsabile, l’architetto Carolina Bellantoni, “per l’attività svolta nella progettazione e nella gestione delle procedure dei bandi con encomiabile professionalità”.

Gli interventi finanziati

Nel dettaglio, come illustrato dalla responsabile dell’Edilizia Scolastica provinciale, Carolina Bellantoni, i finanziamenti assegnati alla Provincia di Vibo Valentia riguardano i seguenti interventi:

Liceo Classico di Vibo Valentia – intervento di messa in sicurezza 300mila euro;

Convitto Filangieri di Vibo Valentia – adeguamento alle norme antincendio 130mila euro;

Istituto Tecnico di Serra San Bruno – adeguamento alle norme antincendio 200mila euro;

Istituto Tecnico Nautico di Pizzo – adeguamento alle norme antincendio 300mila euro.

Altri sei progetti sono tutt’ora in graduatoria in attesa di fondi

Altri sei interventi presentati dalla Provincia di Vibo Valentia risultano regolarmente inseriti in graduatoria, ma non finanziati nella fase attuale esclusivamente per carenza di risorse. Tali progetti potranno beneficiare dello scorrimento delle graduatorie in virtù dei nuovi fondi stanziati dal Ministero.