Eccellenze calabresi, a “On the news” si discute della Casa della Cultura “Sharo Gambino” e del premio “Le Eccellenze e l’alloro 2020/21”

Valorizzare il lascito sociale e culturale di un artista poliedrico che ha interpretato il suo tempo guardando alle radici dei fenomeni e vedendo in anticipo il futuro. La Casa della Cultura “Sharo Gambino” costituisce un elemento identitario e un’occasione di approfondimento storico, oltre che un momento di comprensione e crescita artigianale, che può aiutare a capire meglio la realtà serrese e calabrese facendo conoscere importanti dettagli della società di ieri e di oggi. Su questo tema si concentrerà la puntata di “On the news” che sarà visibile giovedì a partire dalle ore 17. Nella “room” di Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (interventi socio-culturali di Daniela Rabia, regia di Marco Primerano), il fratello dello scrittore, Franco, descriverà l’uomo Sharo, bambino, figlio, fratello e padre. Il figlio Sergio parlerà della struttura culturale della Casa, dei progetti e della attività future, con particolare attenzione al laboratorio di creazioni artistiche e di restauro delle tante opere d’arte custodite a Serra. Nella seconda parte del programma, sarà ospite Giuseppe Minieri (Mke Srl), imprenditore che ha ricevuto dal Lions Club International distretto 108 Ya la targa “Le Eccellenze e l’alloro 2020/21” per l’attività di innovazione ed eccellenza in Italia nel campo delle depurazione delle acque.