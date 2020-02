E’ scomparso il padre del professor Bombino: il cordoglio dei Gruppi Ricerca Ecologica

I Gruppi Ricerca Ecologica, in tutte le componenti nazionali e regionali per la Calabria, si uniscono al cordoglio del loro Presidente provinciale, professor Giuseppe Bombino, già Presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte, per la dipartita dell’amato Padre.

“La perdita del caro Domenico, Uomo di sani valori profondamente legato alla famiglia, ci lascia smarriti ed ancora increduli. Ci stringiamo pertanto a Giuseppe, nostro Coordinatore provinciale, e alla Sua famiglia, nel dolore per il compianto Domenico”.