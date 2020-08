E’ precipitato un aereo da turismo: due le persone morte

E’ di due morti il bilancio di una tragedia verificatasi nell’area di un aranceto di proprietà privata in contrada Murata, a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza.

Entrambe le persone decedute avevano 66 anni e stavano volando a bordo di un aereo da turismo. I soccorritori, sebbene giunti tempestivamente sul luogo, nulla hanno potuto per salvarle. I Carabinieri della locale Tenenza sono al lavoro per scoprire le ragioni per le quali l’aeroplano non è riuscito a tenersi in quota schiantandosi al suolo e venendo avvolto dalle fiamme. Dopo essersi riforniti di carburante presso l’aviosuperficie AvioFly avevano proseguito il viaggio che li avrebbe dovuti condurre a Vercelli, in Piemonte. I Vigili del Fuoco in servizio presso i distaccamenti di Castrovillari e Trebisacce hanno provveduto a spegnere il rogo. Antonino Mungo e Gianluca Falgo, rispettivamente vicesindaco ed assessore, sono arrivati sul posto. Non si trova in sede il sindaco Giovanni Papasso.