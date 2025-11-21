È oro per Noemi Canino a Tokyo: l’atleta della Kairos Nuoto Lamezia trionfa con la staffetta azzurra alle Deaflympics 2025

Inarrestabile Noemi Canino! Dopo il bronzo di ieri nella 4×100 stile libero, il team Azzurro FSSI composto proprio dall’atleta della Kairos Nuoto Lamezia, da Jessica Diddoro, Gaia Maragno, Viola Scotto di Carlo e Chiara Somenzi conquista anche la medaglia d’oro nella staffetta 4×200 stile libero alle Deaflympics 2025, le prestigiose olimpiadi per sordi che si stanno disputando in questi giorni in Giappone.
Un trionfo incredibile che ripaga l’impegno quotidiano di Noemi e dei suoi allenatori, mister Vanni Celano e Francesco Strangis.