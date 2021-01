È morto il sindaco di Brognaturo Cosmo Tassone

Improvvisa scomparsa nel mondo politico. Il sindaco di Brognaturo Cosmo Tassone è deceduto stamattina lasciando un incalcolabile perdita per la sua comunità. Aveva 71 anni, negli ultimi giorni aveva accusato qualche problema respiratorio. La causa della morte sarebbe riconducibile ad un arresto cardiocircolatorio. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 16.

Politico di lungo corso, è stato più volte eletto primo cittadino nel piccolo centro delle Serre: l’ultimo successo l’11 giugno 2017 con la lista “Servire il popolo”. Ha svolto un ruolo importante nella fase di avvio dell’ospedale di Serra San Bruno (è stato l’ultimo presidente del Comitato di gestione dell’Usl 21) e si è sempre battuto per la difesa del territorio. Di estrazione socialista, era vicino al mondo del centrodestra, ma era apprezzato da tutti gli esponenti politici per la sua tenacia ed il suo attaccamento alla comunità. C’è commozione in ogni angolo della regione.