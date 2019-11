E’ morto il dipendente comunale datosi fuoco nel cimitero di Stefanaconi

Si sono rivelate fatali le gravissime ustioni presenti sul corpo di Nicola Arcella: il dipendente del Comune di Stefanaconi, datosi fuoco nella mattinata di sabato all’interno del locale cimitero, ha cessato di vivere nelle prime ore di oggi, domenica.

Il 58enne è deceduto presso il Centro grandi ustionati dell’ospedale romano “Sant’Eugenio”. Vi era giunto accompagnato dall’elisoccorso. Continuano ad essere sconosciute le ragioni del gesto estremo che ha gettato tutti nello sconforto, compreso il sindaco e presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano che, con un post su Facebook, ha manifestato la propria commozione: “Ci sono momenti che non vorresti nemmeno commentare perché il vuoto è più forte di ogni frase, di ogni parola. La festa per il pensionamento di Saverio ci ha consentito di ritrovarci come una grande famiglia, con la stessa unità che era solita anche nel lavoro quotidiano. Abbiamo creato un clima di grande collaborazione tra dipendenti e amministratori. Da domani purtroppo ci sarà l’assenza incolmabile di un grande lavoratore, di un cittadino modello, di un uomo di grandi valori umani. Tu che sei stato sempre un grande combattente, tu che hai creduto in una società più giusta, più equa, figlia di una società più ideale che reale. Custodirò con me molte delle cose che ci siamo detti, il tuo modo garbato di chiedere ogni cosa, ma soprattutto la tua dirittura morale. Ti ricorderò sempre e cercherò di portare avanti il mio mandato da Sindaco prendendo spunto da molti tuoi insegnamenti. Un bacio al cielo…Ciao caro Nicola”.