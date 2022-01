È Franco Petrolo il Governatore del Distretto Rotary Calabria 2102

Franco Petrolo sarà il Governatore del Distretto Rotary Calabria 2102 per l’anno sociale 2023-2024. Ad eleggerlo è stata l’apposita Commissione distrettuale, presieduta dall’attuale Governatore Fernando Amendola, riunitasi al Th Hotel di Lamezia Terme.

Ha avuto la meglio sugli gli altri quattro candidati: Maria Pia Porcino (Rotary Club di Reggio Calabria Nord), Antonio Amoruso (RC Crotone), Giuseppe Lonetti (RC Tropea) e Rocco De Rito (RC Santa Severina).

Compito non facile per la giuria considerata la levatura degli altri outsiders relatori di progetti di forte respiro culturale e di avanzate strategie associative.

Franco Petrolo, medico, già titolare di prestigiosi incarichi, ha lasciato l’attività professionale come Primario della Chirurgia d’Urgenza e Direttore del Dipartimento di Emergenza e Urgenza, dopo aver assolto, tra l’altro, anche al compito di Direttore Sanitario Aziendale dell’Asp di Vibo Valentia.

Attualmente è Presidente dell’Associazione Provinciale di Vibo Valentia della Lilt e Coordinatore Calabria della stessa dopo essere stato componente del direttivo nazionale.

Nella lunga storia del Rotary vibonese Franco Petrolo è il secondo a ricoprire il prestigioso e massimo incarico distrettuale dopo Vito Rosano, attuale Presidente dei Past Governor del Distretto Calabria 2102 e già Governatore del Distretto 2100 nella stagione 1986-1987.

Franco Petrolo si pone quale autorevole garante di una rinnovata tendenza culturale che i rotariani calabresi auspicano per una conclamata inversione di rotta.

Il riconoscimento al Rotary Club Hipponion, nella persona del socio Past President e componente il gruppo dei soci promotori, Franco Petrolo, permette alla città di Vibo Valentia di salire in cattedra se è vero che le viene esaltato un prestigioso ruolo che conferma lo straordinario contributo che questo territorio ha sempre rivolto alla più qualificata ed incisiva azione di una tra le più autorevoli associazioni che hanno reso eccellente lo scenario umanitario e non solo.

Un “privilegio” assegnato ad un territorio che non ha mai rinunciato alla sua funzione di realtà attenta ed operosa, prodiga di momenti di forte ed innovativa crescita culturale in una società che crede concretamente sulle capacità manageriali di una generazione ambiziosa e impegnata a difendere, talvolta anche energicamente, la sua storia ed il suo più naturale patrimonio di vita.

Il Governatore nominato del Distretto Rotary Calabria 2012 eredita anche gli effetti postumi del ricco bagaglio socio culturale, storico, ambientale e di grande servizio che Vito Rosano, cofondatore del Club già negli anni ’60, ha inventato e consegnato al Rotary negli anni che vanno da 1960 ad oggi e che hanno messo in risalto la qualità e l’immagine di una Vibo Valentia e dintorni che ha dominato la scena più acclamata della vita di tutti i giorni.

Nel progetto del Governatore Franco Petrolo c’è un forte appello alle istituzioni, enti pubblici e privati, politica, economia, università, sanità, ambiente e quanto altro per fare rete su un piano di condivisione per una Calabria che rappresenti più che una meritata speranza per i calabresi.