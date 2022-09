E’ Enzo Nociti il nuovo presidente dell’Hospice: il commento di Cannizzaro (FI)

“Nominare il dottor Vincenzo Nociti nuovo presidente dell’Hospice di Reggio Calabria significa affidare una certezza ad una certezza. Sono felice pertanto che il Consiglio d’amministrazione della Fondazione Via delle stelle abbia deciso di affidare la guida della struttura ad un professionista serio, esperto e preparato come lui. L’Hospice, punto di riferimento non solo per la città ma anche per la provincia, ha bisogno di grandi attenzioni e professionalità per mantenere i livelli di qualità del servizio raggiunti fin qui e puntare ad accrescerli. Chi dunque meglio di Enzo?”

Così l’onorevole Francesco Cannizzaro, intervenendo sulla nomina del nuovo presidente dell’Hospice di Reggio Calabria, avvenuta proprio in queste ore, ufficializzando il passaggio di testimone con l’uscente storico Presidente Trapani Lombardo.



“Ci tengo a ringraziare il dottor Vincenzo Trapani Lombardo – aggiunge il Deputato reggino – guida tenace e avveduta, con cui abbiamo condiviso battaglie che spesso ci davano per sconfitti ben prima di iniziare. E invece abbiamo ottenuto risultati incredibili, uno su tutti l’accreditamento per la prima volta in Regione. Abbiamo tutelato questa struttura prendendola per mano e portandola qualche anno fa alla salvezza definitiva. È bello oggi pensare con serenità al futuro, a progetti importanti.

Sulla falsa riga del passato recente quindi, sono certo realizzeremo grandi cose anche con il nuovo presidente Enzo Nociti. L’Hospice rappresenta una delle realtà più belle di tutto il territorio reggino, un fiore all’occhiello di cui andare orgogliosi tutti. Personalmente – confessa Francesco Cannizzaro – ne vado fiero come poche altre battaglie. Rientra nel più ampio quadro di sviluppo della Sanità guidato dal nuovo corso regionale, con a capo il Presidente e Commissario ad acta Roberto Occhiuto, di cui non faremo mancare il fondamentale apporto.

Adesso – conclude il parlamentare di Forza Italia – bisogna darsi nuovi ambiziosi obiettivi, quali magari l’aumento dei posti letto, l’ampliamento delle strutture e del personale, per rendere l’Hospice Via delle Stelle punto di riferimento non solo per tutta la Provincia di Reggio ma ben oltre i nostri confini.”