È Crisenzia Bilotta la nuova presidente della Mathesis di Serra San Bruno

È la professoressa Crisenzia Bilotta la nuova presidente della Mathesis (Società italiana di Scienze Matematiche e Fisiche, associazione nazionale di formazione e ricerca fondata nel 1895) di Serra San Bruno. Ha ottenuto il 90% delle preferenze ed è la prima donna a rivestire questa posizione.

Docente di Matematica, iscritta alla Mathesis dal 2009 e vicepresidente dal 2020 della sezione Mathesis di Serra San Bruno ”Mauro Francaviglia”, è stata relatrice in seminari ed è stata premiata in ambito nazionale per le attività svolte. Ha inoltre partecipato ad una serie di iniziative nazionali tendenti a corrispondere sia all’esigenza di migliorare gli apprendimenti della Matematica nelle scuole sia a favorire l’attuazione delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida per gli Istituti superiori in collaborazione con il M.I.U.R.

Numerose sono state le congratulazioni e gli auguri per la nuova carica. Il presidente uscente Giuseppe Fiamingo nel congratularsi per il risultato raggiunto ha indicato la collega come trattasi una “professionista altamente qualificata e motivata che certamente porterà nuove energie, idee e prospettive nella Mathesis”. Altrettanti auguri e messaggi di stima sono giunti dal presidente nazionale Francesco De Giovanni, Ordinario di Algebra al “Federico II” di Napoli e dai consiglieri nazionali.

La neopresidente, anticipando le future attività formative che la sezione si propone di intraprendere, ha dato appuntamento al prossimo convegno a carattere nazionale dal titolo “Un orizzonte Europeo per una Didattica innovativa: come insegnare e valutare nelle discipline scientifiche”, che si propone di presentare le potenzialità di una didattica innovativa e mirata ad introdurre nuovi scenari didattici e pedagogici dell’insegnamento immersivo, fornendo così ai docenti competenze digitali ad ampio spettro per incentivare le nuove generazioni ad un pensiero critico ed allo sviluppo di competenze metacognitive, come la nuova frontiera del processo educativo, che si svolgerà a Palazzo Chimirri e che vedrà impegnate tutte le sezioni Mathesis nel mese di ottobre.

Ringraziando i soci per la fiducia riposta, Bilotta ha ricordato che “determinati obiettivi potranno essere raggiunti solamente con un lavoro qualificato e di collaborazione, per portare avanti quanto egregiamente fin qui svolto dai presidenti che l’hanno preceduta”.